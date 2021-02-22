غرق 13 شخصا بينهم أطفال فى بحيرة مريوط بالإسكندرية

الإسكندرية _ أسماء على بدر

غرق 13 شخصًا بينهم أطفال، فى أحد البحيرات بالقرب بمنطقة الهوارية، ببحيرة مريوط بالإسكندرية، أثناء عودتهم بمركب صيد من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو فى تلك المنطقة للراحة وإعداد أحد أنواع الطعام الخاص بهم.

وبحسب مصادر بحى العامرية ثان التى يقع فى نطاقه الحادث، فإنه تم انتشال 7 جثث حتى الآن ويجرى محاولات انتشال أحياء أو جثامين باقى الضحايا من غرق المركبين.

وأكد ضاوى بدر عبد المولى، أحد أقارب الضحايا، أن أكثر من 13 شخصا من عائلة ونجع أبو مطريد بالهوارية، كانوا على متن مركبى صيد فى رحلة ذرده بجزيرة صغيرة بالبحيرة، وعقب انتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلبت بهم المراكب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 7 أفراد ولا يزال البحث عن الباقين مستمر من قوات الإنقاذ.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركبى صيد على متنهم أكثر من13 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد أثناء عودتهم من رحلة "زرده"، توجهت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان ومسئولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجرى البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث وعددهم أكثر من 6 أشخاص آخرين.