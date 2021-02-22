غدا.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2021

كتب أحمد يعقوب

قالت وزارة المالية إنه اعتبارًا من غد الثلاثاء، سيتم صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن شهر فبراير الجاري، وذلك علي مدار 4 أيام، من خلال صرف رواتب أكثر من 58 وزارة وجهة تابعة ومستقلة وهيئة خدمية من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الوزارة في تقرير سابق أنه اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 ، سيتم صرف رواتب المجموعة الأولي والمقدرة بنحو 29 وزارة وجهة مستقلة وتابعة تشمل كلا من وزارات "الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الداخلية،، الأوقاف، الثقافة، الآثار والسياحة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصناعة والتجارة الخارجية، الطيران المدني، السياحة، البيئة، البترول والثروة المعدنية" وجهاتها التابعة والهيئات الخدمية الخاضعة لها علي مستوي المحافظات، بالإضافة لجهات " شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الأعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".

أما المجموعة الثانية فسيتم صرف رواتبها يوم الأربعاء 24 فبراير لـ19 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة وتشمل وزارات "التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديد و المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" و جهاتها التابعة علي مستوي الجمهورية، بالإضافة لهيئات " القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز .المركزي للتنظيم والإدارة".

كما ستصرف رواتب المجموعة الثالثة اعتبارا من الخميس المقبل، والمحددة بـ 9 وزارات وجهات مستقلة وتشمل وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري والموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضية، المالية" والجهات التابعة والخاضعة لها بالإضافة لهيئات "الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء وباقي الجهات، على أن يتم صرف باقي راتب الجهات الحكومية الأخري يوم الأحد المقبل.