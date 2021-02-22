غادة والى تشكر اليابان على تمويل مكتب مكافحة الجريمة بـ16.5 مليون دولار

ريهام عبد الله

وجهت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، الشكر لليابان، بعد تمويلها المكتب بميزانية تكميلية تبلغ 16.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن التمويل سيمكن مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات من دعم البلدان فى آسيا وأفريقيا لمنع الإرهاب ومكافحة التطرف.

وقالت والى، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "شكرا لليابان للمساهمة السخية في الميزانية التكميلية البالغة 16.5 مليون دولار، التمويل سيمكن مكتب مكافحة المخدرات والجريمة، من دعم البلدان في آسيا وأفريقيا لمنع الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، ومعالجة الجريمة البحرية، وتحسين إدارة الحدود، وخفض الطلب على المخدرات وجهود مكافحة المخدرات".



غادة والى

ومن جهة أخرى أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن استراتيجية "2021 _2025" لمكتب مكافحة المخدرات، ستساعد على استخدام الابتكار والشراكات لتوفير دعم للدول الأعضاء في التصدي للمخدرات والجريمة والفساد والإرهاب".

وقالت والى، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "فخورون بمشاركة استراتيجية "2021_ 2025" الجديدة لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات مع موظفين في جميع أنحاء العالم، ولتمكين الموظفين من إحداث التغيير، ستساعد الاستراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استخدام الابتكار والشراكات لتوفير دعم رشيق للدول الأعضاء في التصدي للمخدرات والجريمة والفساد والإرهاب".

وشاركت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في جلسة استماع خاصة بالفساد في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤخرا، مشددة على أهمية أن نجعل 2021 عاما لمكافحة الفساد.

وغردت الدكتورة غادة والى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النزاهة طريقنا لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة البناء، نتعاون مع برلمانات العالم للقيام بدورها المحوري في مواجهة الفساد؛ سعيدة بالمشاركة في جلسة الاستماع الخاصة بالفساد في الاتحاد البرلماني الدولي، فلنجعل 2021 عاماً لمكافحة الفساد!".

وشارك في جلسة الاستماع السيد فولكان بوزكير، رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والسيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والسيدة دليا فيريرا روبيو، رئيسة مجلس أمناء منظمة الشفافية الدولية، إلى جانب برلمانيين بارزين وشخصيات سياسية ودبلوماسية وحقوقية من مختلف دول العالم.