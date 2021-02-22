عمدة لندن: لدينا 1.743.07 من السكان حصلوا على جرعتهم الأولى من لقاح كورونا

كتب محمد شعلان

أفاد صادق خان، عمدة لندن، بأن هناك 1.743.07 من سكان لندن حصلوا على جرعتهم الأولى من لقاح كورونا في عاصمة المملكة المتحدة، وغرد صادق خان على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "تلقى 1.743.07 من سكان لندن جرعتهم الأولى من لقاح COVID-19، ويبلغ العدد الإجمالي للجرعات الأولى والثانية التي تم إعطاؤها حتى 21 فبراير، 1,809,802".



عمدة لندن على تويتر

وتلقى عمدة العاصمة البريطانية (لندن) "صادق خان" الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، الجمعة، أن خان تلقى الجرعة في مركز للقاحات بإحدى الكنائس الواقعة جنوب غرب لندن .. مشيرة إلى أن الطبيب العام الخاص بخان طلب منه تلقي اللقاح في المرحلة الحالية بسبب إصابته بالربو.

من جانبه، أعرب خان عن سعادته وارتياحه وامتنانه ليس فقط للعلماء الذين اخترعوا هذا اللقاح ولكن لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة والمتطوعين الذين يعملون بشكل جاد.

وفى وقت سابق، أكد صادق خان، عمدة لندن، أن الخضوع لاختبارات كورونا سيساعد في قمع الوباء وزيادة الفهم لمواجهة متغيراته التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا، مشيرا إلى زيادة اختبارات كورونا في إحياء إيلنج وهارينجي وميرتون بالعاصمة لندن.

وغرد صادق خان، عمدة لندن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "يتم إجراء اختبارات متزايدة في إيلينج وهارينجي وميرتون. أنا أشجع أي شخص يعيش في هذه المناطق على إجراء الاختبار، وسيساعد ذلك في قمع الفيروس وزيادة فهمنا لانتشار متغير COVID-19 الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا".