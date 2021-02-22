عزيز والشيخ يناقشان سبل تعزيز وتطوير أداء الجهاز الإداري بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، والتي تهدف الي تطوير أداء العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، وبحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وذلك بمقر الجهاز بالقاهرة.

وأوضح عزيز، أن الإجتماع تناول عدد من الملفات ومنها زيادة الدرجات المخصصة للنواب من الأطباء في ضوء إحتياجات المستشفي الجامعي القديم والجديد بمدينة سوهاج الجديدة، رفع الهيكل التنظيمي للجامعة إلى المستوي (أ) وادراج إدارات جديدة، مضيفاً أنه تم أيضا مناقشة إعتماد الهياكل التنظيمية لعدد ٦كليات بالجامعة بعد أن تم اعتماد وتحديث باقي الكليات، وكذلك إنشاء وإعتماد مركز تدريب الموارد البشرية بالجامعة ودعمة بمدربين متخصصين من جهاز التنظيم والإدارة.

يذكر أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، أكد إنه تم الانتهاء من تعديل الهيكل التنظيمى والوظيفى لجامعة سوهاج وإرساله إلى الإدارة المركزية المختصة بالجهاز لمراجعته جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الجامعة الدكتور أحمد عزيز والوفد المرافق له، وذلك حسبما ذكر بيان الجهاز

وأضاف الشيخ، أنه تم الموافقة على صرف الاعتمادات المالية الخاصة بالخطة التدريبية للجامعة عقب مراجعة الإدارة المركزية لخطط التدريب بالجهاز للخطة المعروضة من قبل الجامعة، موضحا أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة طلب الجامعة للتعاقد مع عمالة موسمية لسد العجز بها وفقاً لقرار وزير التخطيط رقم 110 لسنة 2017 والمعدل بقرار 125 لسنة 2018.

وأوضح أنه تم التطرق إلى دراسة الأجر المكمل للعاملين بالجامعة، مشيرا إلى أن الجهاز طلب استيفاء بيانات العاملين والخاصة بالأجر الوظيفى والمكمل التى يتقاضونها وذلك لاستكمال الدراسة الخاصة بوضع إطار عام لدراسة الأجر المكمل فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2018 والذى قرر تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر.