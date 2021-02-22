عاملة نظافة تسرق مجوهرات قيمتها مليون إسترلينى من منزل أميرة أردنية بلندن

كتبت ريم عبد الحميد

ألقت السلطات فى العاصمة البريطانية لندن، القبض على عاملة نظافة لسرقتها مجوهرات قيمتها مليون جنيه إسترلينى من منزل أميرة عربية، بحسب ما ذكرت صحيفة الصن البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن العاملة وتدعى فيرجيلينا تايا، وهى من أصل كولومبيى، وتبلغ من العمر 65 عاما، قد سرقت ساعات وخواتم وسلاسل أثناء عملها فى قصر الأميرة فريال الأردنية، والذى تبلغ قيمته 6 مليون إسترلينى.

ويعتقد أن العاملة منحت المجوهرات لابن شيقها هيناو تابا، البالغ من العمر 37 عاما، والذى قام ببيعهم من خلال دور المزادات، وتم القبض عليه أثناء محاولته بيع خاتم، والذى كان واحدا من ستة فقط فى العالم، من خلال تاجر أصابه الشك وقام بإخطار الشرطة. وقال مصدر إن الأميرة البالغ عمرها 76 عاما قد تأثرت بشدة بسبب السرقات وأضاف ان الكثير من المسروقات كانت قيمة ولها أهمية عاطفية لها ولا يمكن استبدالها. واكتشفت الشركة الأماكن التي تم بيع أغلبها لها، إلا أن محاولة استعادتها سيكون كابوسا لوجستيا.

وكانت الأميرة فريال، المعروفة بأعمالها الخيرية والإنسانية قد تزوجت الأمير محمد بن طلال الشقيق الأصغر لملك الأردن الراحل الملك حسين، وذلك فى الفترة من عام 1964 إلى عام 1978، وأنجبا الأميرين طلال وغازى.

وفقدت المجوهرات، من منزل الأميرة فى منطقة بيلجرافيا وسط لندن، وتم القبض على الخادمة وابن شقيقها فى 26 نوفمبر قبل أن يتم إطلاق سراحهما مع استمرار التحقيق.