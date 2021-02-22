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ظهور الشمس .. ماذا يقول زاهى حواس عن تفسيرات ظاهرة التعامد على قدس الأقداس؟

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:51 ص
ظهور الشمس .. ماذا يقول زاهى حواس عن تفسيرات ظاهرة التعامد على قدس الأقداس؟ معبد أبي سمبل
كتب سمير حسنى

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أكد الدكتور زاهى حواس، عالم المصريات، أن مصر تمتلك أهم آثار العالم، مشيرا إلى وجود دول تمتلك آثار أكثر من مصر، لكنها ليست بقيمة الآثار الموجودة هنا، لا سيما الأقصر التي تعد أهم منطقة أثرية في العالم.

 

وعن تفسير ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثانى بأبوسمبل، أجاب "حواس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز": ليس لدينا دليل إطلاقا لتفسير هذه الظاهرة الفلكية وكل ما قيل عبارة عن تكهنات..لدينا ظواهر فلكية أهم منها ولكن لأن الظاهرة تحدث في معبد فريد.

 

وأوضح أن المصرى القديم كان عبقريا في الفلك، ولكن ما يقال عن تعامد الشمس يوم مولد الملك وتتويجه ليس له أساس من الصحة.

 


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