طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات والبحرين ومعتدل في الكويت

طقس السعودية
طقس الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25كم/س، تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والجزر الأول عند الساعة 16:46 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 19:47 والمد الثاني عند الساعة 05:45 والجزر الاول عند الساعة 12:18 والجزر الثاني عند الساعة 00:57 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 26 19 85 35 دبــي 27 22 80 35 الشارقة 29 17 80 30 عجمان 27 22 85 30 أم القيوين 26 17 75 35 رأس الخيمة 27 22 70 30 الفجيرة 29 20 85 35 العين 30 18 80 20 ليوا 30 16 90 40 الرويس 25 19 85 30 السلع 24 18 85 35 دلما 24 19 80 40 طنب الكبرى 25 19 80 35 طنب الصغرى 25 19 80 35 أبو موسى 25 19 80 35 .
طقس الكويت
طقس البحرين
قالت وزارة الاتصالات والمواصلات البحرينية، إن الطقس المتوقع اليوم الإثنين في المملكة سيكون غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة خلال المساء.
وتكون الرياج شمالية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا.. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 23 م الصغرى 16 م الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 40%
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