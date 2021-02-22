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طرح مزايدة لتأجيرة معديات النيل الثلاثة بمدينة الأقصر.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:00 ص
طرح مزايدة لتأجيرة معديات النيل الثلاثة بمدينة الأقصر.. اعرف التفاصيل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت محافظة الأقصر، طرح المزايدة العلنية العامة، لتأجير المعديات الثلاثة بمدينة الأقصر" طيبة ـ ممنون ـ حورس" لمدة ثلاث سنوات، وذلك فى جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 7  /  3 /2021م الساعة الثانية عشر ظهراً، بتأمين مؤقت 250000 ج.

ومن المقرر أن يزاد التأمين المؤقت الي 10% من اجمالي قيمة العقد عن الثلاث سنوات فور الرسو وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد بنسبة 10% سنوياً، وثمن كراسة الشروط والمواصفات مبلغ  499ج، وتباع كراسات الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية (ت ف / 0952281578)، وتنعقد جلسة المزايدة بديوان عام المحافظة شارع كورنيش النيل في الموعد والتاريخ المحدد.

وقالت المحافظة، إنه تقدم المستندات المبينه بكراسات الشروط، ويجب علي الشركات المتقدمة في تسجيل بياناتها علي موقع بوابة التعاقدات العامة  ويمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من هذا الموقع، بناءاً على القانون 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان.

وكان قد صرح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أن ما تم من نقل معديات الأهالى من مرسى كورنيش النيل أمام معبد الأقصر إلى مرسى جديد أمام مستشفى الأقصر العام، يعتبر أبرز المشروعات الهامة لخدمة المواطنين بعد مرور عدة شهور على أزمة أهالى البر الغربى مع غلق الطريق المواجهة للمعديات النهرية من وسائل المواصلات عقب البدء فى المشروع القومى لاستكمال تأهيل طريق الكباش الفرعونى.

وأضاف نائب محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نقل المعديات للمرسى الجديد أمام مستشفى الأقصر العام ساهم فى تقديم خدمة أفضل للمواطنين الذين يستقلون المعديات النهرية طوال اليوم بين الشرق والغرب، وذلك بخروجهم من بوابة المعديات ليجدوا أمامهم سيارات السرفيس والنقل أمام المستشفى مباشرة دون الحاجة للسير على الأقدام أكثر من 300 متر للوصول لأول وسيلة مواصلات بميدان أبو الحجاج بحكم طبيعة مكان المعديات النهرية السابق، موضحاً أن هذا المشروع يعمل على لخدمة الأهالى وضيوف المحافظة من السائحين، حيث إنه يأتى مشروع المرسى فى إطار أعمال تطوير محافظة الأقصر وتطبيق الهوية البصرية للمحافظة، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى المؤتمر الوطنى الثالث للشباب فى 2017، وبعد تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع الجامعة الألمانية، حيث تم اختيار محافظة الأقصر لتطبيق مشروع الهوية البصرية.

 

 


الاقصر

مزايدة لايجار معديات نهرية بالاقصر

اخبار اليوم

المعديات النهرية بالاقصر

اخبار المحافظات

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