طبيب البيت الأبيض: إعطاء جرعتين من لقاح كورونا يوفر مناعة أعلى بـ10 أضعاف

كتب محمد شعلان

أكد قال الدكتور أنتونى فاوتشى، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكى، إن الولايات المتحدة ستستمر فى إعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا لأن مستوى الأجسام المضادة بعد الجرعة الثانية أعلى بحوالى 10 أضعاف، قائلا: "اننا نريد القيام بالأمور بناء على العلم وهناك سيناريو متعلق بلقاح فايزر وهو اعطاء جرعة واحدة بنتيجة جيدة من الحماية مقابل ما يفعلونه فى المملكة المتحدة".

وأوضح الدكتور أنتونى فاوتشى، فى مقابلة مع شبكة CNN، أنه عندما تعطى جرعة أولية باستخدام لقاح فايزر متبوعا بجرعة معززة بعد 21 يوما فإن الشخص يحصل على فاعلية تتراوح بين 94 إلى 95% والفرق بين مستوى الاجسام المضادة بعد جرعة واحدة مقابل جرعتين أعلى بنحو عشرة أضعاف.



فاوتشى على سى ان ان

وتابع: "هذا مهم حقا لأنه عندما يكون لدى الشخص درجة عالية من الأجسام المضادة بالمقارنة مع الحصول على الجرعة المفردة وحدها قد لا تحمى بالمقدار ذاته الاجسام المضادة التى يسببها اللقاح ضدها".

واختتم: "لذا يشير العلم مباشرة نحو الاستمرار فى ما نعرفه من التجربة السريرية ودائما ما نكون منفتحين لمواصلة النظر فى البيانات واتخاذ القرارات بناء على الادلة الموجودة فى البيانات، ويختلف وضع اللقاحات فى أمريكا عن بريطانيا قليلا، لانهم يتحدثون عن منصة لقاح مختلفة تماما، وهم يتحدثون عن لقاح تم تطويره باستخدام ناقلات فيروس مختلفة، ولا يمكن مقارنة اللقاحين حقا".

وفى وقت سابق، قال طبيب البيت الأبيض الدكتور أنتونى فاوتشى أنه "من المحتمل" أن يظل الأمريكيون بحاجة إلى ارتداء أقنعة فى عام 2022 للحماية من فيروس كورونا، حتى مع وصول الولايات المتحدة إلى "درجة كبيرة من الحياة الطبيعية" بحلول نهاية هذا العام.

وردا على سؤال حول "حالة الاتحاد" عما إذا كان يعتقد أن الأمريكيين سيظلون بحاجة إلى ارتداء أقنعة العام المقبل، أجاب فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية فى البلاد: "اعتقد أنه من الممكن أن يكون هذا هو الحال و، مرة أخرى، يعتمد الأمر على ما تعنيه بالحالة الطبيعية".

تأتى تعليقات فاوتشى فى الوقت الذى يقترب فيه وفيات كورونا فى الولايات المتحدة من 500 الف، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تطرح الآن بثبات لقاحات لمكافحة الوباء، فقد أكد كبير خبراء الأمراض المعدية على أهمية تدابير التخفيف لمكافحة الفيروس العدوانى ومتغيراته الناشئة.