ضبط 8 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمركز سوهاج وإحالتهم للنيابة

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، برئاسة المقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث المركز، من إلقاء القبض على 8 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل عامل، وتم التحفظ على أدوات الحفر والتنقيب ، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من العميد محمد علام مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بتقدم الأهالى بدائرة المركز ببلاغ ضد أحد الأشخاص يتهمونه فيه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمعاونة آخرين.

وعلى الفور وبعرض المعلومات والبلاغ على اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستذان النيابة العامة واستهداف المتحرى عنه.

تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث المركز ، وتبين أن المدعو " جمال ا م " ويقيم بدائرة المركز يقوم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله "هارب" ، وتم ضبط كل من " ناصر ع س ف " 38 سنة عامل ، و" زغلول ح ح" 57 سنة عامل ، و" محمد ع م م " 32 سنة عامل ، و " رجب ح ح ح " 30 سنة عامل ويقيمون دائرة المركز ، و" محمد ا م ا " 35 سنة عامل و" السيد ع ا د " 18 سنة عامل و" أحمد ج ا م " 53 سنة عامل ويقيمون دائرة قسم أول سوهاج وعلاء م ا ح 35 سنة عامل ويقيم دائرة المركز.

وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار تقريباً ، وتم ضبط أدوات الحفر وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.