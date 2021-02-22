اليوم السابع
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ضبط 52 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:54 م
ضبط 52 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إعداد الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، من المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بأنحاء المحافظة.

أسفرت حملة أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 52 متهما بحوزتهم 1030 جرام حشيش و467 جرام هيروين و777 قرص مخدر و190 جرام الأستروكس و428 جرام الشادو و283 جرام بودر و160 جرام البانجو.

بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار بها وترويجها بين عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


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