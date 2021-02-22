اليوم السابع
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ضبط 16 متهما بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص في الجيزة

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:33 م
ضبط 16 متهما بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص في الجيزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية وطلقات بدون ترخيص، للاتجار والدفاع بأنحاء المحافظة.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من القبض على 16 متهما بحوزتهم 11 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، بالإضافة إلى بندقيتين خرطوش ماركة بامب أكشن وطبنجتين و64 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة بدون ترخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


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