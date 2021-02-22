ضبط 10 أطنان ملح متحجر لسوء التخزين وجبن منتهية الصلاحية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الإثنين، من ضبط معامل لتصنيع الألبان، بدائرة مركز فوه، بداخله 10 أطنان ملح متحجر،لسوء التخرين، منتهي الصلاحية، و300كجم جبنة موزاريلا، مدون عليها تاريخ انتاج وهمي مخالف للحقيقة، مدخلًا الغش والتدليس على المواطنين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 370 لسنة 2021جنح أمن دولة طوارئ مركز فوه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب معمل ألبان، بدائرة مركز فوه، لحيازته 260 كجم جبنة بيضاء، منتهية الصلاحية، و40 كجم منفحة، مدون عليها تاريخين للإنتاج، و105 طن جبنة موزاريلا، مدون عليها تاريخ انتاج مخالف للحقيقة، وطن جبن رومي مبشور، مدون عليها تاريخ انتاج مخالف للحقيقة، وطن بروتين، بدون تاريخ إنتاج وصلاحية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 371 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز فوه، وتولت النيابة التحقيق.



بعض المضبوطات



جبن غير صالح للاستخدام الادمي