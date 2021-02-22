ضبط شرطي أطلق الرصاص على اثنين من زملائه بوحدة مرور بني سويف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط فرد شرطة من وحدة مرور بنى سويف بعض إطلاقه الرصاص على إثنين من زملائه أفراد الشرطة العاملين بوحدة المرور عقب إصابته بحالة هياج مفاجئ واضطراب فى الوعى ويهزى بكلمات غير مفهومة تعبر عن إصابته بحالة اختلال نفسى، حسب بيان لوزارة الداخلية.
ضبط شرطي أطلق الرصاص على اثنين من زملائه بوحدة مرور بني سويفالإثنين، 22 فبراير 2021 03:23 م
حملات أمنية-أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الداخلية تستخدم منظومة مرورية ذكية على الطرق لضبط المخالفين.. فيديوالجمعة، 19 فبراير 2021 07:44 م
الداخلية تضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقيةالجمعة، 19 فبراير 2021 01:08 م
الداخلية تضبط شبكة لتوزيع الإنترنت على المواطنين دون ترخيصالجمعة، 19 فبراير 2021 12:43 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة