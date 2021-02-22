ضبط شرطي أطلق الرصاص على اثنين من زملائه بوحدة مرور بني سويف

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط فرد شرطة من وحدة مرور بنى سويف بعض إطلاقه الرصاص على إثنين من زملائه أفراد الشرطة العاملين بوحدة المرور عقب إصابته بحالة هياج مفاجئ واضطراب فى الوعى ويهزى بكلمات غير مفهومة تعبر عن إصابته بحالة اختلال نفسى، حسب بيان لوزارة الداخلية.