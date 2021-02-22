ضبط سلخانة خاصة تذبح عجول مريضة والتحفظ على ذبيحة فاسدة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت إدارة تموين حوش عيسى بمحافظة البحيرة حمله تموينية مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمرور الدورى على الأسواق والمجازر والمخابز للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات و اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى وانها مذبوحه داخل المجازر الحكومية المعتمدة، وكذا المرور على المحلات والمصانع والتأكد من صلاحية المعروض به من المنتجات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط سلخانه خاصة بقرية الكوم الأخضر تقوم بذبح العجول المريضه لغرض بيعها لأصحاب محلات الجزارة لبيعها للمواطنين، وتم التحفظ ذبيحه كامله بقرى عجل بقرى صغير غير صالح للاستهلاك الآدمى كما تم ضبط كبده غير صالحه للاستهلاك الادمى و بها مرض الصفرا.

وتم ضبط محل يقوم ببيع مياه غازية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط محل بقاله يقوم ببيع السجائر أزيد من السعر المقرر، ضبط 2 محل جزارة يقوموا بعرض اللحوم مكشوفه و معرضه للمكروبات، ضبط محل مبيدات يقوم بعرضه للبيع مبيدات بدون فواتير، ضبط ورشه تقوم باستخدام إسطوانة غاز فى محل تجاري، ضبط 5 محلات سوبرماركت لعدم الإعلان عن الأسعار.

فى مجال المخابز تم ضبط 12 مخبز 10 انتاج خبز ناقص الوزن و2 مخبز غير مطابق للمواصفات وتم تحرير المحاضر اللازمة.