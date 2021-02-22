ضبط سائق توك توك متهم بالاصطدام بفتاة بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن اصطدام مركبة توك توك بإحدى الفتيات بالدقهلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذى تم رصده على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن إحدى المركبات (توك توك) يقوده أحد الأشخاص بسرعة كبيرة بأحد شوارع وسط البلد بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى اصطدام المركبة بإحدى الفتيات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" والسائق المتهم، وتبين أنه "نجار – مقيم ببندر المنزلة بمحافظة الدقهلية"، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعدم معرفته بالفتاة التى اصطدم بها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.