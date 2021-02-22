اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى سرقة السيارات

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:37 ص
ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى سرقة السيارات المتهمون
كتب: بهجت أبو ضيف

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ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على تشكيل عصابي من 3 أشخاص، لقيامهم بسرقة السيارات في العجوزة وأكتوبر ومنطقة أوسيم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
أكدت تحريات رجال مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، قيام 3 أشخاص "سائق وعاطلين" مقيمين في إمبابة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع، متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة العجوزة وثالث أكتوبر وأوسيم بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ملك السائق، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بإرتكاب  4 جرائم سرقات سيارات، حيث أرشد المتهمين عن سيارتين بأماكن إخفائهما، وأضافوا بقيامهم بإعادة سيارتين لمالكيهما مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط مبلغ مالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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