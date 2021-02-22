اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 12:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة خلال حملة على صيدليات شبين القناطر

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:17 ص
ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة خلال حملة على صيدليات شبين القناطر جانب من المضبوطات بالحملة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة التفتيش الصيدل بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة على الصيدليات بشبين القناطر لمتابعة السوق الدوائى فى ظل الظروف الراهنة فى مكافحة فيرس كورونا، وفى إطار جهود وزارة الصحة، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتوجيهات مدير عام الصيدلة الدكتورة ألفت السيد، ومدير إدارة التفتيش الصيدلى الدكتورة ڤيڤيان هنرى.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه يأتى ذلك فى إطار متابعة السوق الدوائى فى ظل الظروف الراهنة فى مكافحة فيرس كورونا وفى إطار جهود وزارة الصحة، حيث أسفرت الحملة عن عن ضبط عدد من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل القطر المصري.

وشملت المضبوطات بالحملة عدة أصناف في صورة "أكثر من 100 قرص و8 زجاجات، و23 كيس، و8 لبان"، وتم تحريز كافة الأصناف وإتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القائمين بالحملة، وقد قام بالحملة رئيس قسم التفتيش الصيدلى  الدكتورة سحر حسن، والدكتورة مروة الوكيل، والدكتورة أمانى أحمد، والدكتورة نشوة عبد الكريم.

جانب من أعمال الحملة على الصيدليات

جانب من أعمال الحملة على الصيدليات

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

خلال الحملة على صيدليات شبين القناطر
خلال الحملة على صيدليات شبين القناطر

 

خلال متابعة الصيدليات
خلال متابعة الصيدليات

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

التفتيش الصيدلى بالقليوبية

ادوية مهرية

ادوية غير مسجلة

وزارة الصحة

شبين القناطر

صيدليات شبين القناطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة