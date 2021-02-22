ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة خلال حملة على صيدليات شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة التفتيش الصيدل بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة على الصيدليات بشبين القناطر لمتابعة السوق الدوائى فى ظل الظروف الراهنة فى مكافحة فيرس كورونا، وفى إطار جهود وزارة الصحة، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتوجيهات مدير عام الصيدلة الدكتورة ألفت السيد، ومدير إدارة التفتيش الصيدلى الدكتورة ڤيڤيان هنرى.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه يأتى ذلك فى إطار متابعة السوق الدوائى فى ظل الظروف الراهنة فى مكافحة فيرس كورونا وفى إطار جهود وزارة الصحة، حيث أسفرت الحملة عن عن ضبط عدد من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل القطر المصري.

وشملت المضبوطات بالحملة عدة أصناف في صورة "أكثر من 100 قرص و8 زجاجات، و23 كيس، و8 لبان"، وتم تحريز كافة الأصناف وإتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القائمين بالحملة، وقد قام بالحملة رئيس قسم التفتيش الصيدلى الدكتورة سحر حسن، والدكتورة مروة الوكيل، والدكتورة أمانى أحمد، والدكتورة نشوة عبد الكريم.

جانب من أعمال الحملة على الصيدليات



جانب من الحملة



خلال الحملة على صيدليات شبين القناطر