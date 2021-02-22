صور.. تفاصيل مقتل السفير الإيطالي وحارسه وسائق فى هجوم بالكونغو

رويترز

قالت إيطاليا والأمم المتحدة إن السفير الإيطالي في جمهورية الكونجو الديمقراطية وحارسه وسائقا من برنامج الأغذية العالمي قُتلوا في هجوم على قافلتهم في شرق البلاد اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم إدارة متنزه فيرونجا الوطني لرويترز إن القافلة تعرضت للهجوم في حوالي العاشرة والربع صباحا (0815 بتوقيت جرينتش) خلال محاولة خطف نفذها مهاجمون قرب بلدة كانياماهورو على بعد حوالي 25 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة الإقليمية جوما.

وأكدت الحكومة الإيطالية في بيان مقتل السفير لوكا أتاناسيو (43 عاما) وفرد الشرطة العسكرية الإيطالية فيتوريو لاكوفاتشي (30 عاما) وسائق كونجولي لم يُذكر اسمه.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان إن السائق كان يعمل لديه مضيفا أن عددا ممن كانوا في القافلة أصيبوا في الهجوم.

وتعمل عشرات من المجموعات المسلحة في فيرونجا والمناطق المحيطة بها على امتداد حدود الكونجو مع رواندا وأوغندا. وتعرض حراس المتنزه للهجمات مرارا، وقتل ستة منهم في كمين الشهر الماضي.

وقال كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم نورث كيفو لرويترز إن المهاجمين أوقفوا القافلة بإطلاق طلقات تحذيرية. وأضاف أنهم قتلوا السائق واقتادوا الآخرين إلى الغاية عندما فتح حراس المتنزه النار. وتابع أن المهاجمين قتلوا الحارس الشخصي كما توفي السفير.

وقال أوليفر موكوسيا المتحدث باسم فيرونجا إنه لا توجد دلائل إلى الآن عمن يقف وراء الهجوم كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الجوم.

وقالت وزيرة خارجية الكونجو ماري نتومبا نزيزا "أعد الحكومة الإيطالية بأن تبذل حكومة بلادي كل ما في وسعها للكشف عمن يقف وراء هذه الجريمة المروعة".



اثار الرصاص على السيارة



السفير لوكا أتاناسيو



السيارة التى كان يستقلها السفير



الشرطي العسكري الإيطالي فيتوريو إياكوفاتشي