صور.. العراق يترقب زيارة البابا فرانسيس وصوره تنتشر على الحوائط

كتب عبد الوهاب الجندى

تحظى زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى العراق، والمقررة في مارس المقبل بترحيب شعبي ورسمي واهتمام بالغ، ومع قرب الزيارة المرتقبة تستمر التحضيرات على جميع الصعد لاستقبال قداسة البابا .

وأظهرت مجموعة صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز رسم صورة البابا فرانسيس على جدران إحدى الكنائس في العاصمة بغداد، وكذلك إقليم كردستان، والتقط المارة الصور التذكارة مع الجدارية.

وزيارة البابا إلى العراق وإقليم كردستان المقررة في بداية مارس المقبل، هي الأولى للحبر الأعظم لبلاد الرافدين، مما يمثل حدثا تاريخيا، خاصة وأن العراق بلد متعدد الديانات والمذاهب والقوميات، ويضفي على الزيارة أهمية مضاعفة لجهة دعم قيم التسامح والتعايش والتعدد.

ومع اقتراب موعد الزيارة المقررة في الخامس من مارس المقبل، وإثر الهجمات الإرهابية الأخيرة على أربيل، التي يفترض أن يزورها البابا في السابع من مارس، تسود توقعات هنا وهناك بأن الزيارة ربما تصبح في طي التأجيل أو الإلغاء



أسرة تلتقط صورة مع جدارية البابا



سيلفي مع الجدارية



صورة البابا في العراق