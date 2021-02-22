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صاروخان يستهدفا المنطقة الخضراء فى بغداد دون إصابات

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:59 م
صاروخان يستهدفا المنطقة الخضراء فى بغداد دون إصابات بغداد
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن صواريخ كاتيوشا تستهدف محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأوضحت القناة سقوط صاروخ، فى محيط المنطقة الخضراء وآخر في منطقة سكنية مجاورة.

وذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، أن صاروخان استهدفا المنطقة الخضراء في بغداد سقطا داخلها غير بعيد عن السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء ولا إصابات.

وفى وقت سابق ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، سقوط قتيل من المتظاهرين و18جريحا من بينهم عناصر من القوات الأمنية في ذي قار جنوب العراق.

 


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