شكوى من انتشار القمامة بمركز كفر الزيات فى الغربية.. ورئيس المدينة يرد

أرسلت القارئة نجلاء علي عبد العزيز، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع من قلة الخدمات بمحافظة الغربية مركز كفر الزيات حي حسيبة وانتشار القمامة وتراكم أكوام القمامة في الطريق وانبعاث الروائح الكريهة.

وقالت القارئة عبر رسالتها نشكو نحن أهالى حي حسيبه بمركز كفر الزيات فى الغربية من انتشار القمامة الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة وتنتشر الأمراض والأوبئة بين الأهالى.

وناشدت القارئة المسئولين ضرورة حل المشكلة رأفة بالأهالى.

ومن جانبه صرح محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، بأن حملات النظافة مستمرة علي مدار اليوم،وأن جهاز النظافة يقوم برفع القمامة من جميع النقاط الخاصة بالتجميع بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية،مناشدا الأهالي بضرورة القاء القمامة في نقاط التجميع الخاصة بها.

للتواصل مع القارئة : 01067635299



انتشار القمامة (1)



انتشار القمامة (2)

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