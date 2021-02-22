وأعربت وزيرة خارجية السودان، في بيان اليوم الاثنين، عن شكرها لكل من أبرق أو اتصل مهنئا، متمنية التوفيق والسداد لكل في موقعه.

وأوضحت الوزارة، أن المهدي تلقت برقيات تهئنة من عدد من نظرائها، من بينهم، الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات، سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، بياتريس واني وزيرة خارجية جنوب السودان، لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا، ومحمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي.