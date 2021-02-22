شباب "الفشن" فى بنى سويف يجملون مركز الشباب بلوحات فنية مبهجة.. صور

شارك محمد عادل من قرية الفشن التابعة لمحافظة بني سويف بصور عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، لتزيين وتجميل سور ملعب في مركز الشباب الخاص بالقرية.

وقال القارئ عبر رسالته: قام مجموعة شباب من قرية الفشن التابعة لمحافظة بني سويف، بكتابة إرشادات بلوحات فنية على أسوار النادى وطلائه بالإضافة إلى أعمال تجميل وصيانة داخل المركز.



تزين سور نادي الخاص بالقرية (1)



تزين سور نادي الخاص بالقرية (2)



تزين سور نادي الخاص بالقرية (3)



تزين سور نادي الخاص بالقرية (4)



تزين سور نادي الخاص بالقرية (5)

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