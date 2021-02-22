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شاهد عيان من موقع غرق مركب الصيد بالإسكندرية: العثور على 5 أشخاص أحياء

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:31 م
شاهد عيان من موقع غرق مركب الصيد بالإسكندرية: العثور على 5 أشخاص أحياء مركب صيد
كتب آسر أحمد

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أكد هلال كامل أبو دومة، أحد الأشخاص المتواجدين في منطقة غرق مركب الصيد في بحيرة مريوط بالإسكندرية، العثور على 5 أشخاص احياء من العائلة التي غرقت منذ قليل.

وأكد أبو دومة، في منشور على صفحته عبر فيس بوك، أن هناك 6 أشخاص وفيات، و5 أشخاص أحياء حتى الآن.

بوست شاهد العيان
بوست شاهد العيان

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركبى صيد على متنهم أكثر من 13 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد أثناء عودتهم من رحلة "زرده"، توجهت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان ومسئولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.


مركب الإسكندرية

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غرق مركب في الإسكندرية

بحيرة مريوط

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