سيول وكرات ثلج.. الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تضرب البلاد غدا الثلاثاء.. فيديو

إبراهيم سعيد

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «موجة عدم الاستقرار بدأت اليوم في غرب البلاد، ومن المتوقع امتدادها إلى باقي المحافظات غدا الثلاثاء»، مشيرا إلى أن مطروح تعرضت لأمطار تراوحت شدتها من متوسطة إلى غزيرة مع سقوط كرات ثلج.

وأكمل «من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة على مطروح وبراني والإسكندرية خلال ساعات الليل، لتشمل محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية صباح الثلاثاء»، مشيرا إلى أنه من المتوقع تعرض سيناء لأمطار غزيرة قد تصل إلى درجة السيول.

وأردف «القاهرة والجيرة ستتعرضان لأمطار متوسطة على فترات متقطعة ابتداء من غد الثلاثاء»، لافتا إلى أن الأربعاء سيشهد استقرار في درجات الحرارة لتصل إلى 19 درجة على القاهرة.

وناشد المواطنين بعدم التنقل على الطرق السريعة غدا بين المحافظات، حال عدم وجود ضرورة قصوى، مشددا على عدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة.