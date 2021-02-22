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سيناتور جمهورى: هجوم قاعدة بلد بالعراق نفذته إيران لاختبار بايدن

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:27 م
سيناتور جمهورى: هجوم قاعدة بلد بالعراق نفذته إيران لاختبار بايدن بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، إن هجوم قاعدة بلد فى العراق نفذته إيران لاختبار الرئيس الأمريكى جو بايدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، السبت، سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين، دون تسجيل خسائر.

وأوضحت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، أن أربعة صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون خسائر تذكر" وكانت قاعدة بلد قد تعرضت لعدة هجمات صاروخية، حيث تضم القاعدة الجوية قوات أمريكية ومتعاقدين، إلى جانب القوات العراقية، كما أطلقت عدة صواريخ أيضا الإثنين الماضى باتجاه مدينة أربيل شمال العراق.

 


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