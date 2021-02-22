اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 07:07 م
خالد صلاح
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سلطنة عمان تعليق دخول المسافرين إليها من 10 دول تعرف عليها

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:35 م
سلطنة عمان تعليق دخول المسافرين إليها من 10 دول تعرف عليها علم سلطنه عمان
رويترز

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نقلت وسائل إعلام رسمية عمانية عن اللجنة العليا للتعامل مع كوفيد-19 قولها اليوم الإثنين إنها علقت دخول الوافدين من السودان ولبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا وغانا وإثيوبيا وغينيا وسيراليون لمدة 15 يوما اعتبارا من 25 فبراير شباط.

ويشمل القرار أيضا الوافدين من أماكن أخرى إذا كانوا قد مروا عبر أي من تلك البلدان في الأيام الأربعة عشر السابقة لتقديم طلب دخول السلطنة. وقالت اللجنة إنه يستثنى من ذلك المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وأسرهم.


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