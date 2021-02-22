اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عمان تعلق دخول القادمين من 10 دول

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:00 م
سلطنة عمان تعلق دخول القادمين من 10 دول السلطان هيثم
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قررت اللجنة العليا العمانية المكلّفة بآلية التعامل مع كورونا، اليوم الاثنين، تعليق دخول القادمين من 10 دول

هي السودان، ولبنان، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وأثيوبيا، بدءا من الخميس المقبل ولمدة 15 يوما.

وأضافت اللجنة - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - أن القرار يشمل أيضا القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، مشيرة إلى أنه يُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

وحثت اللجنة العليا، المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.

 


عمان

البرازيل

نيجيريا

غانا

جنوب أفريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة