اليوم السابع
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سقوط صاحب مخزن بحوزته 139 ألف عبوة أدوية تخسيس فى المرج

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:02 م
سقوط صاحب مخزن بحوزته 139 ألف عبوة أدوية تخسيس فى المرج أدوية غير مرخصة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مخزن أدوية تخسيس، وبحوزته 139 ألف عبوة مجهولة المصدر فى المرج، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، فى ضبط (139444 عبوة أدوية تخسيس بأنواع مختلفة – كمية من العبوات الفارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة مسئول عن مخزن أدوية في منطقة المرج بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلاً عن حيازته كميات من أدوية التخسيس مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

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