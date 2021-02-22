سفير مصر لدى الكويت يسلم رسالة الرئيس السيسى للشيخ نواف الأحمد

كتب : أحمد جمعة

التقى السفير طارق القوني، سفير مصر لدى دولة الكويت، بوزير الخارجية الشيخ د. أحمـد ناصر المحمد الصباح، لتسليم رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وبحث السفير القوني – بسحب بيان لوزارة الخارجية - مع وزير الخارجية الكويتى مُجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلـى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تقدم السفير المصري بخالص التهاني والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني الستين وبمناسبة عيد تحرير دولة الكويت الثلاثين.