اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير مصر لدى الكويت يسلم رسالة الرئيس السيسى للشيخ نواف الأحمد

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:53 م
سفير مصر لدى الكويت يسلم رسالة الرئيس السيسى للشيخ نواف الأحمد سفير مصر لدى الكويت يسلم رسالة الرئيس السيسى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى السفير طارق القوني، سفير مصر لدى دولة الكويت، بوزير الخارجية الشيخ د. أحمـد ناصر المحمد الصباح، لتسليم رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

 

وبحث السفير القوني – بسحب بيان لوزارة الخارجية - مع وزير الخارجية الكويتى مُجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلـى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

كما تقدم السفير المصري بخالص التهاني والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني الستين وبمناسبة عيد تحرير دولة الكويت الثلاثين.

 

 

 

 

 


مصر

اخبار مصر

سفير مصر لدى الكويت

اخبار الكويت

وزير خارجيه الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية وإدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة.. ومواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

الأحد، 21 فبراير 2021 06:01 م

رئيس غينيا يؤكد للرئيس السيسي التقدير الكبير لمصر ودورها الرائد فى أفريقيا

السبت، 20 فبراير 2021 08:59 م

الكويت تمدد حظر دخول الأجانب لإشعار آخر للحد من انتشار كورونا

الأحد، 21 فبراير 2021 09:02 ص

الكويت تسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة اعتبارا من الأحد

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:29 م

الكويت تؤكد التعامل بحزم مع مخالفى قرار حظر الأنشطة التجارية ومنع التجمعات

الخميس، 18 فبراير 2021 03:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة