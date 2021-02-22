اليوم السابع
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سفير مصر فى الكويت يلتقى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:30 م
سفير مصر فى الكويت يلتقى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سفير مصر لدى الكويت طارق القونى
كتب : أحمد جمعة

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التقى اليوم الاثنين السفير طارق القوني ، سفير جمهورية مصر العربية في دولة الكويت ، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

وقد تم خلال اللقاء بحث مُجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون بين البلدين ، كما تقدم السفير القوني بخالص التهاني والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني الستين وبمناسبة عيد تحرير دولة الكويت الثلاثين، راجياً أن يُعيد الله المناسبتين بالخير واليمن والبركات على الكويت الشقيقة.

 

 

 

 


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