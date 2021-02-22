سعر الذهب اليوم الاثنين يرتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام

كتب: اسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات الاثنين 22 فبراير 2021 ، بقيمة 2 جنيه في السوق المصري، وذلك على خلفية ارتفاع عالمي للمعدن الأصفر بقيمة 12دولارات حتى هذه اللحظة لتصعد الأونصة إلى 1792 دولارا، وتشير التوقعات إلى تغيرات نحو الارتفاع المحدود خلال الساعات القليلة القادمة.

أسعار الذهب عيار 21 تسجل الآن 784 جنيها للجرام وهو العيار الرئيسى فى السوق المصرى، فيما يسجل عيار 18 سعر 672 جنيها ويبلغ عيار 24 سعر 896 جنيها للجرام والجنيه الذهب يسجل 6272 جنيها.

السعر العالمى للذهب ارتفع من 1780 دولار إلى 1792 دولار وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر، ليرتفع مجددا بعد أسبوع حافل بالتراجعات الكبيرة، التي سجلت عالميًا أكثر من 56 دولارا ومحليا حوالى 16 جنيها.

الذهب يحاول الآن تعويض خسائره التى مُنى بها على مدار تعاملات الأسبوع الماضى، ويبدو أن الذهب قد يرتفع مجددا فى تعاملات غدا الثلاثاء، لكن لن يكون ارتفاع كبير لعدد من الأسباب أهمها أن جاذبية السندات لا تزال تؤثر على قرارات المستثمرين، وكذلك لأن الدولار يشهد انتعاشه جزئية ومن ثم تكاليف حيازة الذهب قد تكون أعلى بقليل.