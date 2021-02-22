اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الاثنين 22-2-2021 أمام الجنيه بالبنوك

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:01 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 22-2-2021 أمام الجنيه بالبنوك الدولار
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 22-2-2021، استقراراه أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، مسجلا البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وعلى صعيد آخر، ارتفع سعر عملة البيتكوين الرقمية بنسبة 2.71%، ليسجل رقما قياسيا جديدا بتجاوز الـ58 ألف دولار، وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن سعر عملة البيتكوين سجل 58,267.20 دولار، وخلال الفترة الماضية، ارتفع سعر "بيتكوين" بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة "تسلا" التابعة لإيلون موسك.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

  

 

 


أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة