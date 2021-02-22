رومانيا تسجل 2419 إصابة جديدة و52 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت رومانيا 2419 إصابة جديدة و52 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو (رومانيا الدولي) أن أكثر من 777 ألف شخص في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة تعافى منهم 90%، فيما وصلت حصيلة الوفيات إثر الفيروس إلى 19 ألفًا و800 حالة وفاة.

وتجاوز إجمالي جرعات اللقاح المضاد للفيروس - الذي تم استخدامه منذ انطلاق حملة التطعيمات في أواخر ديسمبر الماضي - حاجز الـ1.3 مليون جرعة، حيث تلق 800 ألف شخص اللقاح.

وتعد معظم اللقاحات المستخدمة في الحملة من تطوير شركتي تصنيع الأدوية الأمريكيتين (فايزر - موديرنا)، بينما تم بدء استخدام لقاح شركة (أسترازينيكا) البريطانية السويدية خلال الأسبوع الجاري في البلاد.