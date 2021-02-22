رويترز

سجلت روسيا اليوم الاثنين 12604 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 1723 حالة في موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أربعة ملايين و177330.

كما سجلت السلطات 337 وفاة جديدة جراء الفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 83630.

وكانت قد أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل أول نظام فحص مختص بتشخيص الإصابات بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة هيئة الرقابة الفيدرالية في مجال الرعاية الصحية ألا سامويلوفا، إن النظام الجديد يستطيع تشخيص طفرتين ملازمتين للسلالة البريطانية من فيروس ( SARS-CoV-2 ) بواسطة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).