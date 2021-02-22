اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 11:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: الدعوات المتكررة للإفراج عن ألكسى نافالنى غير مقبولة وعبثية

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:34 م
روسيا: الدعوات المتكررة للإفراج عن ألكسى نافالنى غير مقبولة وعبثية نافالنى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الخارجية الروسية رفضها قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين روس على خلفية قضية المعارض الروسى ألكسي نافالني، مشددة على أن هذا الإجراء غير قانوني.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن القرار الخاص بإعداد إجراءات تقييدية أحادية غير قانونية بحق مواطنين روس، الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 22 فبراير تحت ذريعة مبتكرة، يثير خيبة أمل، موضحة أنه تم إضاعة فرصة جديدة لإعادة تفكير الاتحاد الأوروبي في نهج الذرائع الاصطناعية والعقوبات والضغوط في العلاقات مع روسيا، والذي أظهر على مدار السنوات الماضية عدم فعاليته على الإطلاق.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن المسؤولين في بروكسل، خضعوا لإملاءات نظام التحالفات والصور النمطية المناهضة لروسيا وضغطوا غريزيا على زر العقوبات، مؤكدة على أنه في مخالفة للمنطق السليم يتم في البداية اتخاذ قرار سياسي ومن ثم يجري التخطيط لاختيار المرشحين لتطبيقه بحقهم، وتم اتخاذ هذه الخطوة الخاطئة الجديدة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في ظروف التأجيج غير المسبوق للخلفية الإعلامية المناهضة لروسيا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن روسيا تعتبر الدعوات المتكررة للإفراج عن المعارض المعتقل، ألكسي نافالني، غير مقبولة وعبثية، مذكرة بأن مثل هذه التصرفات تعتبر في العلاقات الدولية تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

 


روسيا

أوروبا

ازمه روسيا

نافالنى

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة