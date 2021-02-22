اليوم السابع
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رفع 4 طن مخلفات من شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:18 م
رفع 4 طن مخلفات من شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء رفع القمامة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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رفع مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، 4 طن مخلفات منوعة من شوارع مدينة الحسنة خلال حملة نظافة موسعة، وأعلن مجلس مدينة الحسنة فى بيان له اليوم، أنه فى إطار تواصل حملة النظافة اليومية للارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمدينة، وتنفذها إدارة البيئة بالمجلس، تم اليوم رفع وإزالة جميع القمامات المتراكمة من الأتربة والحجارة الصلبة بحى السلام بمدينة الحسنة، وتم رفع وإزالة 4 طن من المخلفات، وتتواصل أعمال الحملة لتنظيف المدينة من كل النفايات .

وسبق وأعلن اليوم مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء، أنه وجه أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، بإصلاح الخطوط، وتم بإشراف وليد أمين عبد الحميد سكرتير عام المجلس والمدينة بالتعاون مع هندسة كهرباء الحسنة، عودة التيار الكهربائى بعدد من قرى المركز والمدينة وهى "الحمه  والمغارة و المنجم" ، عقب إصلاح التلفيات التى تعرضت لها خطوط الكهرباء خلال موجة الطقس التى شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، و تم اصلاح وصيانة جميع الكابلات المتهالكة، وإطلاق التيار الكهربائى بتلك القري.

 

 

 

 


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