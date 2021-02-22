اليوم السابع
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رفع 329 حالة إشغال وتحرير 10 محاضر عدم ارتداء الكمامات في البحيرة.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:44 م
رفع 329 حالة إشغال وتحرير 10 محاضر عدم ارتداء الكمامات في البحيرة.. صور جانب من الحملات
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وفى هذا السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 191 حالة إشغال مخالفة بنطاق بشوارع " النصر - الاتوبيس - عبد السلام الشاذلى - الموقف - المستشفى - الجمهورية - الجيش - النافورة - عرابى - ميدان المحطة "  بمدينة دمنهور ،وكذلك إزالة 117 مخالفة إشغال طريق، وتحرير 4 محاضر بمركز ومدينه كفر الدوار.

كما أسفرت الحملات الرقابية عن رفع 21 حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة رشيد و تحرير 10 محاضر وغرامات فوريه لعدم ارتداء الكمامات بمركز ومدينه حوش عيسى.

 

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