رفع 250 طن قمامة من المقلب العمومى بمدينة منوف فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

أجرى وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد الزرقانى نائب رئيس المركز والمدينة جولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة ومتابعة العمل داخل مقلب منوف العمومى .

وأكد عبد ربه، أنه تم رفع 250 طن قمامة من المقلب العمومى، خلال اليوم، لافتا الى أنه يتم المتابعة الدورية للمقلب حتى لا يتم اى تراكمات للقمامة .

وأوضح عبدربه، أنه سيواصل حملاته المكبرة للقضاء على أى تراكمات للقمامة فى إطار توجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ومن اجل خلق مظهر حضارى متميز .