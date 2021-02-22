اليوم السابع
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رفع 250 طن قمامة من المقلب العمومى بمدينة منوف فى المنوفية.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:47 م
رفع 250 طن قمامة من المقلب العمومى بمدينة منوف فى المنوفية.. صور رفع القمامة
المنوفية - محمود شاكر

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أجرى وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد الزرقانى نائب رئيس المركز والمدينة جولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة ومتابعة العمل داخل مقلب منوف العمومى .

وأكد عبد ربه، أنه تم رفع 250 طن قمامة من المقلب العمومى، خلال اليوم، لافتا الى أنه يتم المتابعة الدورية للمقلب حتى لا يتم اى تراكمات للقمامة .

وأوضح عبدربه، أنه سيواصل حملاته المكبرة للقضاء على أى تراكمات للقمامة فى إطار توجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ومن اجل خلق مظهر حضارى متميز .

 

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