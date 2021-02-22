اليوم السابع
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رفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع طنطا.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:30 م
رفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع طنطا.. صور رفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع طنطا
الغربية - عادل ضرة

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نفذ قسم الإشغالات بحي ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى، حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى، لإعادة الانضباط للشارع و الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع إشغالات المحلات التجارية، وفروشات الباعة الجائلين  وإزالة التعديات على حرم الطريق ورفع وإزالة  الإعلانات المخالفة، وتحرير محاضر إشغالات للمخالفين.

من ناحية أخرى قاد المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة الكبرى، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحي، بمشاركة جهاز النظافة ومعدات النظافة بالحي.

وقامت الحملة بكنس وتنظيف وغسيل الأرصفة والطرقات ورفع تراكمات القمامة والمخلفات  بمشاركة المكنسة الآلي ومعدات وسيارات وعمال وسائقين الحي، حيث استهدفت الحملة رفع كافة التراكمات و القمامة والمخلفات، ونقلها لمصنع تدوير القمامة.

رفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع طنطا (1)
 

 

رفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع طنطا (2)
 

 

رفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع طنطا (3)
 

 


محافظة الغربية

طنطا

حى ثان طنطا

حملة اشغالات بطنطا

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