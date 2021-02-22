رفضت عمل الشاي.. تفاصيل واقعة مقتل عجوز على يد ابنها بقنا "فيديو لايف"

قنا صابر سعيد

شهدت قرية نجع خضر التابعة لنجع حمادى واقعة مأساوية حين أقدم ابن على قتل والدته العجوز ضربا بالعصا حتى فارقت الحياة.

وأجرى اليوم السابع بثا مباشر لشرح تفاصيل الواقعة حيث تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارا يفيد مصرع ربة منزل إثر تلقيها ضربات على الرأس ونقل جثتها إلى مشرحة مهجورة للعرض على الطب الشرعي.

وتبين من الفحص أن السيدة تدعى رقية. ف.م، 75 سنة، مقيمة بقرية نجع خضر بنجع حمادى شمالى محافظة قنا، ولقيت مصرعها نتيجة تلقيها ضربات على الرأس.

وعقب التحريات وتكثيف الإجراءات تبين أن المتهم فى الواقعة نجلها ويعمل فى السكة الحديد، وكشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم اسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أنه يعانى من انفصام فى الشخصية ومرض نفسي، وتكرر التعدى عليها بالضرب، حيث أقدم على ضربها بعصا ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكد المتهم فى اعترافاته، أنه اعتاد على ضرب والدته المسنة، وطلب منها أن تقوم بعمل كوب شاى فرفضت، قائلًا: "طلبت منها تعمل كوباية شاى مرضيتش، وعلى طول مش بتشد سيفون الحمام وراها، وكل ما أقولها اعمليلى حاجة بتقولى لا".