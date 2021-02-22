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رئيس وزراء بريطانيا يعلن رفع إجراءات الإغلاق بسبب كورونا 8 مارس المقبل

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:51 ص
رئيس وزراء بريطانيا يعلن رفع إجراءات الإغلاق بسبب كورونا 8 مارس المقبل بوريس جونسون
كتب سمير حسنى

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أعلن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بدء رفع إجراءات الإغلاق بسبب كورونا بدءا من 8 مارس المقبل، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية.

كانت صحيفة الجارديان البريطانية ذكرت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيكشف اليوم الاثنين، عن تفاصيل خطته للخروج من الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.. حيث ستكون الأولوية للتواصل الاجتماعى العائلى على إعادة فتح المتاجر، إلى جانب بالرياضات المدرسية والنزهات العائلية.

وذكرت الصحيفة - فى تقرير على موقعها الإليكترونى اليوم الاثنين، أن جونسون سيوجه بإعادة فتح جميع المدارس فى 8 مارس كما سيتعهد بالسماح لعائلتين أو مجموعة مكونة من ستة أصدقاء بالتجمع فى الهواء الطلق بعد ثلاثة أسابيع.


وبحسب الصحيفة.. سيضع رئيس الوزراء خطة مكونة من 4 مراحل لتخفيف القيود التى تمس أركان الحياة اليومية تقريبًا فى البلاد، مع وجود فترة زمنية من عدة أسابيع بين كل مرحلة من مراحل إعادة الفتح.


وتشمل الخطة تخفيف القواعد اعتبارا من 8 مارس للسماح للأصدقاء بالالتقاء لتناول القهوة فى الهواء الطلق. واستئناف ممارسة الرياضة المدرسية والأنشطة بالخارج عند إعادة فتح المدارس. كما سيتم استئناف الألعاب الرياضية مثل التنس وكرة السلة اعتبارا من 29 مارس.


بوريس جونسون

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كوفيد 19

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