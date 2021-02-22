اليوم السابع
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رئيس مصلحة الشهر العقارى: 80% من العقارات المباعة فى مصر غير مسجلة بالدولة

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:07 م
رئيس مصلحة الشهر العقارى: 80% من العقارات المباعة فى مصر غير مسجلة بالدولة عقار
كتب محمد شرقاوى

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قال جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إن 80% من العقارات المباعة فى مصر غير مسجلة بالدولة، أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه لن يتم الاعتراف بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري نهائيا، وسيسمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، لافتا إلى أن المادة 35 تضمن وسيلة مستحدثة لنقل الملكية عند وجود حكم نهائى، وسيتم إعطاء فرصة للمواطنين لتسجيل عقاراتهم في الشهر العقارى.

وكان رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، قال إنه لن يتم الاعتراف بأى عقد غير مسجل بالشهر العقارى نهائيا والحكم يصبح واجب القيد إذا لم يتم الطعن علية في المدة المحددة، مشيرا إلى أن دور الشهر العقارى يقتصر على بحث الملكية فقط وتنفيذ تعديلات القانون الجديد سيبدأ 6 مارس المقبل .

وتابع ، وزارة العدل وجهت بإزالة آى معوقات تواجة القانون الجديد وتعديلاته ستساهم في زيادة الإيرادات للشهر العقارى وسنسمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد، مشيرا أنه سيتم إعطاء فرصة للمواطنين لتسجيل عقاراتهم في الشهر العقارى .


الشهر العقارى

مصر

العقارات

الدولة

تسجيل العقارات

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