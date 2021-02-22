رئيس مدينة السادات يعاين حريق مصنع المناديل بالمنطقة الصناعية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

وصل بسيونى عيد رئيس مركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى الحريق بمصنع المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات ،لمتابعة الحريق.

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية، أن قوات الحماية المدنية مازالت تواصل عملية التبريد لحريق هائل بمصنع مناديل بالمنطقة الصناعية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية،إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية،يفيد من نشوب حريق هائل بمصنع ibi بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية،وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وتم السيطرة على الحريق ،وجارى عملية التبريد ،تم تحرير محضرا بالواقعة،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.