واستعرض الرئيس اللبنانى - خلال استقباله وفدا من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) - الظروف التي مر بها لبنان وانعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية وزادت من خسائر الدولة والتراجع في إيرادتها على نحو أدى إلى ارتفاع العجز، فضلا عن الظروف الصحية التي نتجت عن جائحة كورونا وتداعيات أزمة النزوح السوري التي طالت مختلف القطاعات اللبنانية.



وحث "عون" أعضاء الوفد على العمل ضمن الإمكانات المتاحة، مؤكدا أن الاقتصاد اللبناني سوف يستعيد عافيته وعند ذلك تكون المؤسسة جاهزة للتفاعل الإيجابي مع مشاريع النهوض الاقتصادي لاسيما منها تشجيع الاستثمارات التي تدخل في صلب مهام المؤسسة.