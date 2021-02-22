رئيس قطاع الإنتاج يقدم نصائح للمزارعين.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بالبحوث الزراعية، أنه تفقد مزارع القرضا وميت الديبة، ومحلة موسى، لمتابعة المحاصيل الشتويه المنزرعة بها من قمح وفول وبنجر، للإطمئنان على حالة المحاصيل بعد موجة الطقس السئ التي شهدتها البلاد خاصة كفر الشيخ، والإستعداد للموجه القادمة خلال ساعات، التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد.





وأضاف رئيس قطاع الإنتاج بالبحوث الزراعية، رغم طقس اليوم السئ إلا أنه تم توريد 4 سيارات نقل ثقيل محملة بمحصول البنجر إلى مصانع السكر المتعاقد معها، ليتم تصنيع البنجر إلى سكر، مؤكدا أن البنجر من المحاصيل الإستراتيجية الهامة.

وأكد السباعي، أنه ينصح المزارعين بعدم ري أراضيهم هذه الأيام التي يهطل فيها الأمطار،لصمان وقوع أضرار للنبات، مشيرا الى أنه إطمئن على محصول القمح، وكذلك محصول الفول، مؤكدا انهزيتم توريدهما إلى الإدارة المركزية للتقاوي، وقسم بحوث القمح والفول، زيتم طرحهم من خلال مركز البحوث الزراعية كتقاوي، يقوم المزارعين بزراعتها العام القادم.

واستكمل رئيس قطاع الإنتاج بالبحوث الزراعية، أن جولته المفاجئه لمحافظة كفر الشيخ اليوم، شملت جولة تفقدية لمزارع الإنتاج الحيواني التابعة لقطاع الإنتاج، وينتج هذا القسم الألبان ومشتقاتها، ويسير العمل بها بشكل منتظم.