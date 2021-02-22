رئيس حى غرب أسيوط يوضح أثر التنقيب عن الآثار على البنية التحتية للعقارات

كتب محمد شرقاوى

قال محمد بشير، رئيس حى غرب أسيوط، إنه تم الإبلاغ عن منزل يقوم بالتنقيب عن الآثار، نتج عنه حفرة عمرها 14 مترا، وتسببت فى ضرر بالصرف الصحى والكهرباء.

وأضاف محمد بشير، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هوس التنقيب عن الآثار يؤثر على البنية التحتية، ويضر العقارات المجاورة.

وأشار إلى أن العقوبات لم تطبق بسبب أن المنطقة التى يتم التنقيب فيها غير أثرية. وأوضح أنه تم حبس صاحب العقار الذى نقب عن الآثار، لافتاً إلى أن جائحة كورونا جعلت المواطنين يبحثون عن الثراء السريع.