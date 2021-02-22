اليوم السابع
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رئيس جامعة أسيوط: 15 مريض كورونا تحت العلاج بمستشفى الجامعى الرئيسى

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:02 م
رئيس جامعة أسيوط: 15 مريض كورونا تحت العلاج بمستشفى الجامعى الرئيسى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط هيثم البدرى

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أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن إجمالى أعداد المصابين بفيروس كورونا من الخاضعين للعلاج بالمستشفى الجامعى الرئيسى يبلغ 15حالة فقط من المتواجدين بالمستشفيات، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً عن استمرار انخفاض أعداد المصابين بكوفيد 19.

وأشار إلى حرصه بشكل مباشر فى متابعته الدورية لرصد معدلات الإصابة وتوفير خطة علاجية لخدمة الأعداد المصابة من المنتسبين لداخل الجامعة وأسرهم وكذلك الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة، مع التعامل مع أى سيناريو محتمل لاستيعاب أية زيادات فى أعداد المصابين لا قدر الله، مشيراً إلى متابعته التزام كافة المتواجدين بالمستشفيات الجامعية من أطقم طبية عاملين ومرضى من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال تقديم الخدمات الطبية  المتخصصة بمستشفيات أسيوط الجامعية للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المستشفيات الجامعية قد استقبلت 602 حالة من المصابين بكوفيد 19 وذلك منذ بدء الجائحة، وجارى استكمال علاج 15 حالة أخرى منهم 12 حالة بالرعاية و3 حالات مستقرة.

 

 

 


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